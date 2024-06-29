هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟.. مسؤول حكومي يجيب

هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ سؤال احتار كثير من العاملين في الوصول إلى إجابة له خاصة العاملين في القطاع الخاص.

«الوطن» تكشف من خلال مصدر حكومي متخصص، الإجابة عن سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ في التقرير التالي، والذي أكد فيه المصدر الحكومي، أن كافة نصوص ومواد قوانين العمل في مصر، نصت على ضرورة منح المؤسسات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص الرسمي، الذي يعمل به من 10 أفراد فيما أكثر على الإجازات الرسمية التي يقررها رئيس الوزراء ويصدر بها قرار رسمي في ظل الضوابط التي يتضمنها نص القرار الوزاري.

وأضاف المصدر، ردا على سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا باعتبار غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي.

وتابع المصدر، أن حسن شحاتة وزير العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد إجازة رسمية بهذه المناسبة، فإنه أصدر قرارا بإقرار نفس الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وذلك باعتباره رئيس السلطة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص، وهي وزارة العمل.

وأشار المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، وهي إجازة مدفوعة الأجر كاملا تطبيقا لنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأكد المصدر، أن غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 81 لسنة 2016.