طقس الإسكندرية اليوم.. «رطوبة وحر» تضرب السواحل الشمالية

شهد طقس الإسكندرية اليوم موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية، مع ارتفاع لافت في درجة الرطوبة في عدة مدن ساحلية.

أما حالة البحر المتوسط، فقد كانت معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح من اتجاه شمالي غربي.

طقس الإسكندرية.. موجة حارة طوال النهار

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، كان طقس الإسكندرية شديد الحرارة طوال النهار، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 25 درجة مئوية للصغرى و32 درجة مئوية للعظمى. وبلغت نسبة الرطوبة 63%، وسرعة الرياح 21 كيلومترًا في الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأحوال الجوية الحارة التي يشهدها طقس الإسكندرية وكذلك استمرار درجات الحرارة العالية في معظم أنحاء البلاد، مع الشعور بالرطوبة على أنحاء السواحل الشمالية، محذرة من نشاط الرياح الذي قد يثير الرمال والأتربة في بعض مناطق شمال صعيد مصر.

أجواء غير مستقرة في شواطئ المدينة

وعلى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 52 شاطئًا، كانت الأحوال البحرية غير مستقرة فقد رفعت الشواطئ في القطاع الشرقي الرايات الصفراء، باستثناء شواطئ سيدي بشر التي رفعت الراية الخضراء بسبب وجود حاجز أمواج بينما رفعت شواطئ العجمي والقطاع الغربي الرايات الحمراء بسبب ارتفاع أمواج البحر.