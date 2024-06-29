رد عاجل من الزمالك على عدم المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الأهلي

رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد خلال الفترة الأخيرة، عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والتي لم يتحدد موعدها النهائي حتى هذه اللحظة بصورة رسمية.

الزمالك: سنشارك في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي

وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن الفريق يعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء أزمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمشاركة القارية، مشيراً إلى أن النادي لم يجر إيقاف قيده حتى فترة 31 مارس، وهو ما تنص عليه لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن المشاركات القارية، وبالتالي فمن حقنا المشاركة في الكونفدرالية والسوبر الإفريقي».

وأضاف: «نادي الزمالك يعمل خلال الفترة الفترة الحالية على إنهاء أزمة خالد بوطيب بشكل نهائي، وكل الأزمات الأخرى الخاصة بهذا الملف».

وقدم خالد بوطيب شكوى ضد نادي الزمالك منذ عام 2020؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته والتي تقدر بـ مليون و900 ألف دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار فوائد.

وكان نادي الزمالك، قد حصد لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بينما حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.