تراجع أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 29-7-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 29-6-2024 في بورصة الدواجن، انخفاضا خلال بداية التعاملات اليوم، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب بسبب الاهتمام باللحوم خلال فترة عيد الأضحى، وكذلك توافر المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

ووفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 80 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة بتراجع 5 جنيهات عن أخر سعر لها، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 114 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 72 جنيهًا على أرض المزرعة.

وأوضح مينا عريان أحد أصحاب محلات الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأسعار تتغير بشكل يومي خاصة وأن الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب.