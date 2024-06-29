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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 29-6-2024

كتب:

محمد سيف
07:50 ص | السبت 29 يونيو 2024
الفراخ البيضاء

الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم اللسبت 29-6 2024، نحو 85 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، على أن تُباع للمستهلك بـ94 جنيهًا للكيلو، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء بالأسواق بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم   

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم السبت 29-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن وهي كالتالي. 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 85 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 94 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 110 جنيهات للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل 122 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو، 102جنيه للمستهلك.

سعر البانيه

- سجل سعر البانيه نحو 195 جنيها للمستهلك

- وصل سعر صدور الدواجن البيضاء 130 جنيهًا للكيلو

- سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض اليوم

- بلغ متوسط سعر البيض اليوم 5.5 جنيه للواحدة وسجل سعر الكرتونة نحو 145 جنيهًا.

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