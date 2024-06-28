أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة 28-6-2024

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق والمحلات اليوم الجمعة 28-6-2024 بنحو 3 جنيهات عن سعر الأمس، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 82 جنيها، بعدما سجلت بالأمس 85 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة.

وتباع الفراخ البيضاء للمستهلكين بسعر يتراوح ما بين 92 و98 جنيها للكيلو، وتستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-6-2024.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كيلو الرومي نحو 172 جنيهًا للكيلو.

- بينما سجل سعر كيلو أجنحة الرومي 143 جنيهًا للكيلو.

- وسجلت الدواجن البلدي نحو 103 جنيهات في المزرعة، و113 جنيهًا للمستهلك.

- بينما سجّل سعر كيلو البانيه 188 جنيهًا للكيلو.

- وسجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 117 جنيها.

- فيما سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيهًا.

- سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات.

- ويباع سعر الكتكوت الهجين بين 15 و16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيهًا.