بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024.. الفراخ البيضاء بـ85 جنيها

كشفت بورصة الدواجن اليوم سعر الفراخ البيضاء عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ سجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات اليوم الخميس 27-6-2024 نحو 85 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، في حين تباع بالأسواق للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 92 و98 جنيه للكيلو بحسب المنطقة المباع فيها السلعة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024، كالتالي:

- سجل سعر كيلو الرومي نحو 172 جنيهًا للكيلو.

- بينما سجل سعر كيلو أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.

- وسجلت الدواجن البلدي نحو 103 جنيهات في المزرعة، و113 جنيهًا للمستهلك.

- بينما سجّل سعر كيلو البانيه 188 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم

- هذا وقد سجل سعر كيلو البط البلدي 120 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 117 جنيها.

- فيما سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 19 و20 جنيهًا.

- سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهًا.

- ويباع سعر الكتكوت الهجين بين 15 و16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيهًا.