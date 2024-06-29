«حياة كريمة» تشارك في فعالية «Safertogether» لدعم الصحة النفسية

شاركت مؤسسة حياة كريمة في فعالية «Safertogether» لدعم الصحة النفسية، المنظمة من قبل منتدى شباب العالم وتيك توك ومؤسسة سيف إيجيبت.

وأكدت «حياة كريمة» أن مشاركتها في الفعالية تأتي من منطلق إيمان المؤسسة أن الصحة النفسية لها أولوية كبيرة على غرار الصحة البدنية.

تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية من تلوين وجلسات

ولفتت المؤسسة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية من تلوين وجلسات تساعد الشباب على أهمية الاهتمام بصحتهم النفسية وتأثيرها على حياتهم، بالإضافة إلى عرض أنشطة المؤسسة في التأهيل والدعم النفسي، وسُبل توفير الدعم سواء لذوي الهمم أو غيرهم، من خلال الندوات والقوافل التوعوية المتخصصة التي تنظمها حياة كريمة للكشف عن وجود مشكلات أو اضطرابات نفسية.