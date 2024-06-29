إصلاح خط مياه في الدقي.. وعودة الخدمة تدريجيا

تعلن محافظة الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بالدقي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

إعادة ضخ المياه

وأوضحت الشركة إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق: «ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني».

الشركة دفعت بسيارات مياه

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.