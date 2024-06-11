انقطاع المياه عن عدة مناطق في أسيوط للصيانة غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إيقاف تشغيل محطة مرشحات المعابدة لمدة 15 ساعة، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، غدا الأربعاء 12 يونيو، لمدة 3 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً.

سبب انقطاع المياه في أسيوط

وأوضح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان، أن سبب انقطاع المياه يعود لأعمال الإحلال والتجديد المتعلقة بعمل قطعيات على غرفة المحابس أمام المحطة، ونصح المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة، وهي قرية المعابدة وعزبة محمد خليل وعزبة السعيد، بأخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

تعويض المواطنين خلال فترة انقطاع المياه

وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مؤكدة وأكدت توفير البدائل من الآبار الارتوازية وخط مرشحات الطوابية لتعويض المواطنين خلال فترة انقطاع المياه.

قنوات التواصل مع شركة المياه الشرب

كما أكدت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، وكذلك عبر تطبيق واتساب على الرقم 01206179891، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».