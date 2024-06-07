6 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض الأماكن في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه عن منطقتي (الوليدية، وقرية منقباد) وذلك من الساعة 12 ليل الجمعة وحتى 6 صباح غدا السبت لمدة 6 ساعات، لأعمال تطهير وإصلاح كسر وتسريب بغرفة محابس خط 500 مم خط طرد محطة رفع الوليدية التابع للهيئة القومية.

انقطاع المياه في أسيوط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان صحفي، مواعيد انقطاع المياه وموعد البدء في الأعمال التنفيذية طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفر سيارات مياه نقية

وطمئنت الشركة العملاء أن الشركة توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة بخروج محطة صرف صحى الوليدية من الخدمة خلال الساعات المقبلة.

قنوات التوصل مع شركة مياه أسيوط

وأوضحت الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ وتطبيق الهاتف المحمول، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، كما تطمئن الشركة عملائها أنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.