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انقطاع المياه بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي بأسيوط

كتب:

صالح رمضان
09:12 م | الأحد 16 يونيو 2024
كسر خط مياه الشرب

كسر خط مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع خدمة المياه في منطقة شرق «شركة فريال» مساء اليوم الأحد، نتيجة لانفجار غير متوقع في خط أنابيب GRP بقطر 500 مم، ما أدى إلى ضعف تدفق المياه في جميع المناطق المحيطة.

خط مياه بديل بهدف استعادة الخدمة بأسرع وقت

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان، أنه تم استبدال الخط المتضرر بخط بديل يبلغ قطره 12 بوصة مصنوع من الزهر المرن، بهدف استعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

كما قامت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة لضمان توفير الحاجة الأساسية للسكان خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنه للحصول على المزيد من المعلومات أو لتقديم الشكاوى والاستفسارات، يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من الهاتف الأرضي، أو الاتصال بالرقم 01280733990 من الهاتف المحمول، أو التواصل عبر الواتس آب على الرقم 01206179891، أو زيارة الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».

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