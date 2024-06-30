سعر جرام الذهب عيار 21.. لماذا يفضل المصريون التعامل به؟

يفضل المصريون عادةً اقتناء الذهب عيار 21، وذلك للعديد من الأسباب، التي يأتي من ضمنها أنه يحتوي على نسبة أعلى من الذهب مقابل المعادن المضافة إليه مقارنة بالأعيرة الأخرى التي يصنع منها الذهب مثل عيار 18 و 14.

وكشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 30-6-2024، في مصر، خاصة عيار 21، والذي يلقى رواجًا كبيرًا في العديد من المحافظات.

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، استقرار في أسعار الذهب ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ،3155 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر يسجل 3606 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا لجودته المرتفعة خاصة أنه يدخل في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في بداية التعاملات 3155 جنيها.

استقرار سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر ويبلغ 2704 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المدن والقاهرة.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2103 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و240 جنيها.