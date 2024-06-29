سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-6-2024 في الصاغة

كشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2024، في مصر، خاصة عيار 21، والذي يلقى رواجًا كبيرًا في العديد من المحافظات.

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، استقرار في أسعار الذهب ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا 3150 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

ولفتت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر يسجل 3600 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر نظرا لجودته المرتفعة خاصة وأنه يدخل في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في بداية التعاملات 3150 جنيها.

استقرار سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر ويبلغ 2700 جنيه، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المدن والقاهرة.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و200 جنيه.