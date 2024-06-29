آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2024.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-6-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالتزامن مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب، إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3600 جنيهًا، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرًا في مصر الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب اليوم، من عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية 3150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 2700 جنيه في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بنحو 2100 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 25 ألفًا و200 جنيه لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

وعن أسعار الذهب العالمية، فقد ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2310 دولارات.