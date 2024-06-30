تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الفنية بالإسكندرية.. «يبدأ من 200 درجة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الفنية «صناعي، تجاري، فندقي، زراعي، تعليم مزدوج» للعام الدراسي 2025/2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته المديرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الفنية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم تحديد درجات القبول من خلال تنسيق المرحلة الأولى للتعليم الفني بجميع فروعه، وتبدأ درجات القبول في المرحلة الأولى من 200 درجة نزولاً إلى 160 درجة، حسب تنسيق المدارس كما جاءت بالجدول الخاص بالتنسيق.

المدارس الصناعية أعلى مجموع

وأضاف أبو زيد، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيكون التقديم إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك، موضحا أن القبول في المدارس الصناعية يبدأ من 205 درجات نزولا إلى 170 درجة في مدارس البنين، ومن 195 نزولا إلى 165 درجة لمدارس البنات، يليها مدارس التعليم الفني التجاري وتبدأ لمدارس البنين من 200 إلى 170 درجة، ومدارس البنات من 200 حتى 165 درجة، ثم التعليم المزدوج ويبدأ التنسيق فيه من 190 درجة.

ويوضح الجدول التالي تنسيق كل مدرسة: