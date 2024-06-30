7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»

في الساعات الأخيرة، خيم الحزن على المملكة المغربية لوفاة والدة العاهل المغربي محمد السادس، والتي اشتهرت بلقب «أم الأمراء»، وتناقل عدد من الصحف الأجنبية والعربية البيان الصادر عن القصر الملكي المغربي.

7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة

وبعد وفاة والدة العاهل المغربي في الساعات الماضية، يستعرض «الوطن» في السطور التالية 7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة، بحسب صحيفة هسبرس المغربية، ووكالة فرانس براس.

الأميرة للا لطيفة تزوجت ملك المغرب السابق الحسن الثاني في 1961، وأنجبت منه 5 أبناء، بينهم الملك محمد السادس.

وُلِدت الأميرة للا لطيفة في مدينة خنيفرة عام 1946.

تنحدر عائلتها من منطقة زايان الأمازيغية في وسط المغرب.

لقبت الأميرة للا لطيفة بـ«أم الأمراء».

الاسم الحقيقي للأميرة للا لطيفة فاطمة حمو، لكنها عُرفت باسم لطيفة لتجنب الخلط مع الزوجة الأولى للملك الراحل للا فاطمة أمهروق.

في حوار أجراه العاهل المغربي مع جريدة لوفيجارو الفرنسية سنة 2005، وكانت هذه المرة الوحيدة التي تحدث فيها الملك عن أسرته، قال عن الأميرة للا لطيفة: «أنا شديد الارتباط بوالدتي وشقيقي وشقيقاتي الثلاث».

رحلت عن عالمنا عمر يناهز 78 عامًا، حسب بيان للناطق باسم القصر الملكي.

بيان القصر الملكي لوفاة للا لطيفة

وذكر البيان الصادر عن المملكة المغربية، عن وفاة الأميرة للا لطيفة: «يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجريًا، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات».