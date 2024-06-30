الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى «30 يونيو»: تحية غالية لكل الأيادي العاملة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تأتي هذا العام، لتؤكد قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّه منذ 11 عاما أثبت المصريون أنّهم أقوى مما تصور أعداءهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنّهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود».

وتابع الرئيس: «اليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين».

وأوضح الرئيس: «أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أنّ مصر لن تتخلى أبدا عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلا المولى عز وجل التوفيق وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب».