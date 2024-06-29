مبادرة «أنتي الأهم» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأت مبادرة «أنتي الأهم»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024.

دور المرأة في ثورة 30 يونيو

وجهت الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم، في بيان صدر اليوم عن المبادرة، تحية تقدير واحترام للمرأة المصرية لدورها الفعَّال في ثورة 30 يونيو، والتي كانت من أهم عناصر نجاح الثورة من خلال نزولها للميادين، وكسرها جميع الحواجز لدعم الوطن.

أكدت أن ثورة 30 يونيو لها دور بارز في الاهتمام بملف المرأة، وكانت بمثابة الإنطلاقة الحقيقية للمرأة المصرية، التي رفضت الانتقاص من حقوقها.

أضافت «الفخراني»، أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانًا لإرادة المرأة التي تتحدى الصعاب، مؤكدة أن المرأة المصرية لا تزال تقف مساندة وداعمة لبلادها للحفاظ على آمنه واستقراره.

ثورة يونيو من أهم إنجازات الشعب المصري

وقال عاطف مكرم، المستشار الإعلامي لمبادرة أنتي الأهم، إن ثورة يونيو أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري الذي أظهر عزيمة وشجاعة من أجل الحفاظ على مصر وهويتها وثقافتها وأمنها واستقرارها فى مواجهة قوى الشر والتطرف، ونقطة انطلاقة كبيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في كافة المجالات منذ ثورة يونيو في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قد مكن الدولة المصرية من مواجهة كل الأزمات والتحديات، لتمضي بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والعبور بمصرنا الحبيبة لبر الأمان.