أماكن مبادرة كلنا واحد بجنوب سيناء.. تخفيضات كبرى في 9 منافذ

أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال 9 منافذ على مستوى المحافظة، بتخفيضات تصل لـ40% على مختلف السلع الغذائية.

أماكن مبادرة كلنا واحد في جنوب سيناء

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من المبادرة هو تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وجاءت أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة جنوب سيناء كالآتي:

- منفذ بجوار قسم الحراسات بأبورديس

- منفذ بجوار مديرية أمن جنوب سيناء بالطور

- منفذ بمنطقة الزهراء قسم شرطة طور سيناء بجوار المسجد القديم

- منفذ منطقة الجبيل أمام مخبز الشرطة قسم شرطة طور سيناء

- منفذ منطقة المنشية قسم شرطة طور سيناء جنوب سيناء 6 كارفور 200 منطقة طريق الثور بشرم الشيخ

مبادرة كلنا واحد في جنوب سيناء

- النساجون الشرقيون شارع أبو بكر الصديق ناصية شارع بورسعيد

- النساجون الشرقيون طريق السلام أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي

- نجمة هليوبوليس ميدان الجامع مصر الجديدة فرع 2 جنوب سيناء