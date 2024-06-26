أسعار السلع الغذائية في منافذ مبادرة «كلنا واحد» اليوم.. السكر بـ27 جنيها

استقرار كبير شهدته أسعار السلع الغذائية اليوم في منافذ «كلنا واحد»، وذلك في ظل زيادة الإقبال اليومي من المواطنين على شراء احتياجاتهم من المنافذ التي وفرتها وزارة الداخلية من المبادرة 26.

وشهدت المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للمبادرة، توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والمتمثلة في الأرز والزيت والسكر، خاصة أنَّ السلع الثلاثة لا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الأرز والسكر والزيت في منافذ كلنا واحد اليوم

وضمن الخدمات التي تقدمها «الوطن» يوميًا لمتابعيها من القراء، نستعرض خلال التقرير التالي، أسعار الأرز والسكر والزيت اليوم في منافذ كلنا واحد، وفقًا للرصد من أحد المنافذ الثابتة بحي الدقي.

- كيلو السكر 27 جنيهًا.

- لتر زيت 50 جنيهًا.

- كيلو أرز عريض معبأ 36.95 جنيه.

- كيلو أرز معبأ 32.95 جنيه.

أسعار السلع الغذائية في منافذ كلنا وأحد

- سعر كيلو المكرونة 29.95 جنيه.

- لتر حليب لمار كامل أو خالي أو نص دسم 38.95 جنيه.

- 2 علبة فول مدمس هارفست 400 جرام 22.95 جنيه.

- علبة جبنة دومتي كيلو 71.95 جنيه.

- ربع كيلو شاي العروسة 52 جنيهًا.

يُذكر أنَّ وزارة الداخلية قررت مد فترة مبادرة «كلنا واحد» حتى أغسطس المقبل.