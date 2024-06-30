«أرامكو السعودية» ترفع سعر أسطوانات الغاز في السوق المحلية بنسبة 9.5%

قررت شركة أرامكو السعودية رفع سعر بيع سعر بيع غاز البترول المسال «أسطوانات الغاز» في السوق المحلية بنسبة 9.5%، لتصل إلى 1.04 ريال للتر، ورفع الكيروسين بنسبة 43%، لتصل إلى 1.33 ريال للتر، وفقًا لتقرير صادر عن «الشرق بلموبرج».

أسعار غاز البترول المسال

وكانت شركتا النفط السعودية «أرامكو» وسوناطراك الجزائرية، قد خفضتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، وذلك في ضوء هبوط أسعار الخام وغاز البترول المسال على المستوى العالمي، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية لتتناسب مع الوضع في الأسواق.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحرين المتوسط ​​والأسود ولتركيا.