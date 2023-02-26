تجارب دولية للتخارج فى إنجلترا وإسبانيا.. و«أرامكو» السعودية أشهر النماذج عربيا

تزخر الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، على حد سواء، بتجارب لتخارج الدولة من حصص مملوكة لها بكبرى الشركات لصالح مستثمرين أجانب أو حتى طرحها للاكتتاب العام بالبورصات المحلية والعالمية، بما يُحقق زيادة تدفقات العملة الصعبة ويوسّع قاعدة الملكية ويجذب استثمارات أجنبية متنوعة للبلاد.

وتعد إنجلترا من أبرز نماذج الدول المتقدّمة التى طرحت شركاتها لمستثمرين أجانب، حيث استطاع الاقتصاد القطرى عبر صندوقه السيادى الاستحواذ على حصص بكبرى الشركات البريطانية بقطاعات حيوية متنوعة، مثل «الطيران» و«البنوك» و«الأغذية» و«العقارات».

ونجحت الخطوط الجوية القطرية، المملوكة لدولة قطر، فى زيادة حصتها بشركة «آى إيه جى» المالكة للخطوط البريطانية إلى 25.1% بعد إتمام صفقة مع الشركة بقيمة 600 مليون دولار فى عام 2020، ما عزّز الاستثمارات القطرية فى قطاع الطيران وأسهم فى تنويع محفظة عالمية من الاستثمارات.

كما باع بنك باركليز البريطانى حصة للصندوق السيادى لقطر أو «جهاز قطر للاستثمار» تبلغ 5.9%، لتصبح الدولة الخليجية ثانى أكبر مستثمر بالبنك، بجانب الاستحواذ على 21.8% من «سينسبرى» ثانى أكبر السلاسل التجارية البريطانية، وشراء متجر «هارودز» بلندن فى صفقة تقدر بنحو 1٫95 مليار دولار فى عام 2010، وشراء ناطحة سحاب «شارد» بلندن.

طرح شركات حكومية لمستثمرين أجانب فى بريطانيا بقطاعات حيوية متنوعة منها «الطيران والبنوك والأغذية والعقارات»

واستطاع صندوق الثروة القطرى الاستحواذ على حصة حاكمة بـ«كونسورتيوم» المالكة لأكبر مطارات بريطانيا «هيثرو» و«فيروفيال» ومؤسسة الصين للاستثمار، وغيرها من الاستثمارات، وبدورها نجحت كونسورتيوم فى شراء الشركة المالكة لحى «كنارى وارف» للأعمال بالعاصمة البريطانية فى عام 2015 فى صفقة قدّرت بنحو 4 مليارات دولار.

وفى سبتمبر 2022، جرت مفاوضات بين الصندوق السيادى السعودى وشركة «فيروفيال» الإسبانية بشأن تخارج الأخيرة من حصتها بمطار «هيثرو» البالغة 25%، ليصبح «السعودى» فى حال إتمام الصفقة ثانى مستثمر عربى بأكبر مطارات إنجلترا، فيما تقدّر القيمة الإجمالية للمطار بنحو 25 مليار دولار. فيما تضرّر خامس المطارات ازدحاماً حول العالم على خلفية وقف الرحلات الجوية والإغلاقات التى شهدتها خطوط الملاحة العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19».

«الرياض» تنجح فى جمع حصيلة تزيد على الـ25٫6 مليار دولار لترتفع القيمة السوقية لـ«الزيت العربية» بنجاح الطرح وبدء التداول إلى 1٫88 تريليون دولار

وطرحت السعودية شركة الزيت العربية السعودية الرائدة عالمياً بمجال الطاقة والكيماويات «أرامكو»، للاكتتاب العام، فى ما عرف إعلامياً باكتتاب «أرامكو» قبل نهاية عام 2019، وذلك فى إطار مشروع إصلاح اقتصادى شامل لرؤية السعودية 2030، وبهدف تطوير نظم الإدارة لعملاق النفط وتنويع قاعدة الملكية، ليتم طرح 1.5% من إجمالى الأسهم للتداول العام للأفراد والشركات ويسجّل كأكبر طرح أولى بالتاريخ، وتنجح الرياض فى جمع حصيلة تزيد على الـ25٫6 مليار دولار، ولترتفع قيمتها السوقية بنجاح الطرح وبدء التداول إلى 1٫88 تريليون دولار، قبل أن تقفز إلى تريليونى دولار، وهو ما جعلها تتفوق على «آبل» الأمريكية، ليقود السهم السوق السعودية إلى مكانة أعلى بين أسواق المال العالمية، وتتعزّز مكانتها بين أكبر 10 بورصات، مزاحمة بورصتى «برلين» و«تورنتو»، ومتجاوزة سوق «نيو دلهى».