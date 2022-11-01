«أرامكو» السعودية تحقق ارتفاعا بنسبة 39% في صافي الدخل

أعلنت شركة أرامكو السعودية، تحقيق نمواً في صافي الدخل للربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 39%، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وتقلص الإمدادات العالمية.

صافي الدخل 42.4 مليار دولار

وأظهر بيان شركة أرامكو، ارتفاع صافي الدخل إلى 42.4 مليار دولار للربع الثالث، مرتفعًا من 30.4 مليار دولار في العام السابق ليفوق التوقعات بقليل.

وقال رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، في بيان، إن أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث تعزز قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يُعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الإستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

الطلب على النفط سيستمر في النمو

وأضاف أنه مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظرًا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة.

زيادة في التدفق النقدي الحر

كما أعلنت الشركة السعودية عن زيادة في التدفق النقدي الحر إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل عام ودفعت توزيعات أرباح الربع الثاني البالغة 18.8 مليار دولار. ومن المقرر دفع أرباح الربع الثالث بنفس المبلغ في الربع الرابع.

إنتاج النفط الخام والغاز

وتابع: «من واقع ضعف الاستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، وفي الوقت نفسه، نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبقًا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين 1و2 في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل».