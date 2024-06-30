السيسي: 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولات الهدم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا إنَّ مصر تحتفل بالذكرى الـ11 من ثورة 30 يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم وحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أنَّ المصريين بعد ثورة 30 يونيو ساروا بعدها على طريق الخير والنماء والرخاء رغم كل التحديات.