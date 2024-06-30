السيسي: المصريون في 30 يونيو أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين في 30 يونيو أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا عن حقيقة المعدن المصري الأصيل، حيث معاني الفخر والمجد والبطولة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال لحال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقا لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.