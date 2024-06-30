 معسكر شباب «الشعب الجمهوري» يزور دور المسنين والأيتام في بورسعيد (صور)

بدأ معسكر شباب حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، فعاليات اليوم الثالث والأخير بزيارة اثنين من دور المسنين واثنين من دور الأيتام بالمحافظة، وذلك تحت شعار «المشاركة المجتمعية.. بناء ومعرفة».

تعزيز المسؤولية المجتمعية

جاء ذلك في ضوء المسئولية المجتمعية التي يحرص الحزب على تعزيزها، من خلال مشاركته المجتمعية الفاعلة.

وتناولت الزيارات نقل رسالة الحزب للمقيمين بالدور، فضلًا عن التفاعل مع رواد هذه الأماكن، وتقديم الدعم النفسي لهم، بالإضافة إلى تقديم بعض الهدايا الرمزية والتقاط الصور التذكارية.

التواصل بين الشباب والفئات الأكثر احتياجًا

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز التواصل بين الشباب والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأكيد التزام الحزب بمسؤوليته المجتمعية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يقام خلال الفترة من 27 حتى 30 من يونيو الجاري بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلين ومشاركين من أمانات الشباب في محافظات (القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - السويس - جنوب سيناء).