«الشعب الجمهوري»: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ومكانتها

يعقد حزب الشعب الجمهوري اليوم، ندوة بعنوان «الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو» في تمام السادسة مساء بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة، يحاضر خلالها اللواء محمود خليفة، مستشار أمين جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، بحضور قيادات الحزب من مختلف الأمانات.

نشر الوعي والتثقيف

وأوضح الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، في بيان، اليوم الأحد، أن الندوة تأتي في إطار جهود الحزب لنشر الوعي والتثقيف في المجتمع المصري، ومشاركة المصريين احتفالهم بهذه المناسبة المهمة، التي تظل شاهدا على انتصار إرادة المصريين واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء الملايين من المصريين في مواجهة الجماعة الإرهابية.

تكاتف الشعب المصري

وأكد المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها ومكانتها، وأثبتت تكاتف الشعب المصري وترابطه من أجل بناء جمهورية جديدة.

جدير بالذكر أن اليوم يتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، وتعقد عدة مؤسسات وهيئات وأحزاب سياسية احتفاليات ولقاءات ثقافية وتوعوية على هامش الاحتفال بذكرى الثورة التي انتصرت فيها الإرادة المصرية على جماعة الإخوان الإرهابية.