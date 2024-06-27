انطلاق فعاليات معسكر شباب حزب «الشعب الجمهوري» في بورسعيد 

وصلت ظهر اليوم الخميس، وفود شباب حزب «الشعب الجمهوري» من المحافظات المشاركة، إلى مقر معسكر شباب الحزب، الذي ينعقد في المدينة الشبابية ببورسعيد، في إطار خطة الحزب لإعداد الكوادر البشرية الشبابية، وصقل مهارات الشباب، بالإضافة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء الوطني لديهم.

معسكر حزب الشعب الجمهوري

بدأت فعاليات المعسكر بتسكين الوفود المشاركة من المحافظات، تلا ذلك جلسة افتتاحية للتعريف بأهداف المعسكر وبرنامجه خلال الأيام المقبلة، من خلال محاضرة ألقاها الدكتور حسين بسيوني عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، ثمّ عقد ورشة عمل لكسر الجليد، قدمها الدكتور أحمد نجم عضو أمانة الشباب المركزية.

ويهدف المعسكر إلى إعداد قادة اجتماعيين قادرين على تحمل المسؤولية، وتدريبهم على استثمار قدراتهم البشرية، وكذلك التعرف على الاقتصاد الأزرق، الذي يعطي الأولوية لركائز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

استثمار قدراتهم البشرية

يذكر أن هذا المعسكر يقام خلال الفترة من 27-30 من يونيو الجاري بمحافظة بورسعيد، بحضور ممثلين ومشاركين من أمانات الشباب في محافظات (بورسعيد - السويس - دمياط - جنوب سيناء - الشرقية القاهرة - القليوبية - الدقهلية).