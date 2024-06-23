فعاليات «الشعب الجمهوري» اليوم.. مراجعات ثانوية عامة ومبادرة لأصحاب الحرف اليدوية

نشرت الصفحة الرسمية لحزب الشعب الجمهوري، حصاد أبرز أهم الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التي يقوم بها أعضاء الهيئة البرلمانية، وأمانات المحافظات بشكل يومي.

ومن ضمن أنشطة اليوم، واصلت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، لقاءاتها الإسبوعية بالمواطنين، إذ التقت ببعض أبناء دائرتها من محافظة أسيوط، وذلك للاستماع إلى طلباتهم ونقلها إلى المسئولين لإيجاد حلول عاجلة لها.

فعاليات حزب الشعب الجمهوري

على الجانب الآخر، وفيما يخص نشاط المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية برئاسة النائب عبدالله أحمد عبدالله مبارك عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمحافظة، بتعليق العديد من اللافتات بمختلف الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة وكل من مدينة العبور ومركز القناطر الخيرية، وذلك لتهنئة المواطنين ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.

وقامت أمانات الحزب بمركزي «قليوب- طوخ» بمحافظة القليوبية أيضًا، بتوزيع مجموعة من الهدايا المتنوعة على الأطفال، عقب صلاة العيد، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، بينما نظمت أمانة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ميدان بهتيم بأرض المعسكر، وشهدت الاحتفالية صلاة العيد بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة، وجرى خلالها توزيع الهدايا على الأطفال.

مشاركة الأهالي فرحة عيد الأضحى

وفي سياق متصل، قامت أمانات الحزب بكل من «بندر ومركز دسوق- سيدي سالم» بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد، وذلك من خلال توزيع العيدية والحلوى عليهم.

ومن جانبها، شاركت أمانة المرأة بمحافظة الدقهلية، الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع العيديات والحلوى والهدايا المتنوعة عليهم عقب الانتهاء من الصلاة بمركز أجا، بالإضافة إلى تعليق لافتات في الساحات العامة وميادين المحافظة لتهنئة المواطنين بالعيد.

وشاركت أمانات الحزب بكل من مراكز «أبنوب - الفتح - صدفا - القوصية - قسم أول - أبوتيج - البداري» بمحافظة أسيوط، الأهالي فرحتهم من خلال توزيع الهدايا والحلوى.

وحول الدور المجتمعي والخدمي، نظمت أمانة الشباب بمحافظة أسيوط، مراجعة «ليلة الامتحان» لطلاب الثانوية العامة في مادة «اللغة العربية»، دون تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب.

ونظمت أمانة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، فعالية كبرى تهدف إلى تجميع أصحاب الحرف اليدوية في مبادرة فريدة من نوعها، حيث جاءت هذه الفعالية لعرض الأفكار والرؤى الجديدة والإبداعات المرتبطة بالحرف اليدوية، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك.

وأخيرًا، وفيما يخص الاجتماعات التنظيمية، عقدت أمانة الشباب بمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا تنظيميًا، لأمناء شباب المراكز وهيئة مكتب أمانة شباب المحافظة، لمناقشة ما تم على مدار الفترة الماضية، وعرض خطة عمل الفترة القادمة، وذلك بحضور النائب علي أحمد علي عضو مجلس النواب- أمين الحزب بالمحافظة.