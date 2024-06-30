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السيسي: شهداء الوطن قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته

كتب:

نرمين عفيفي
10:21 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناءنا ممن قدموا حياتهم ثمنًا لبقاء الوطن وحمايته، قائلا: «أشد على أيادي أسرهم وأقول لهم: إنَّ شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحى لأجله، وسنعمل جميعًا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية؛ التي ستظل تاجًا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه».

واختتم الرئيس السيسي كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بقوله: «دائمًا وأبدًا وبالله العظيم تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

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بقلم نرمين عفيفي