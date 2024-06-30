السيسي: اليوم نقف على أرض صلبة لدولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ اليوم نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، قائلًا: «دولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم الى ما يليق بقدر الأنسان المصري، وتشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة».