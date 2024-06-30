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السيسي: اليوم نقف على أرض صلبة لدولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار

كتب:

منتصر سليمان
10:10 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ اليوم نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، قائلًا: «دولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم الى ما يليق بقدر الأنسان المصري، وتشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة».

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بقلم منتصر سليمان