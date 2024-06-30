ظهور مفاجئ لـ سيلين ديون رغم مرضها.. ما علاقة دوري الهوكي الأمريكي؟

فاجأت النجمة العالمية سيلين ديون جمهورها بظهور جديد، في ظل معانتها المستمرة مع مرض متلازمة الشخص المتصلب، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في لاس فيجاس الأمريكية، للإعلان عن اختيار فريق مونتريال كنديانز، ليكون الاختيار العام الخامس لمسودة دوري الهوكي الوطني، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الإخباري.

ودعى كينت هيوز المدير العام لفريق مونتريال كنديانز، المغنية الكندية سيلين ديون للظهور على خشبة المسرح، قائلا: «اختيارنا الأول لعام 2024، يسعدني أن أدعو المعجبة رقم 1 لدينا، سيلين ديون للصعود على خشبة المسرح»، لتظهر وهي تسير جنبًا إلى جنب مع ابنها رينيه تشارلز أنجيليل.

وقالت ديون التي بدت في حالة معنوية جيدة للجمهور، «مساء الخير للجميع، أنا متحمسة للإعلان عن الاختيار الشامل الخامس في مسودة اتحاد دوري الهوكي الوطني لعام 2024، يفخر فريق مونتريال كنديانز باختيار إيفان ديميدوف»، وبعد صعوده إلى المسرح، صافح ديميدوف، وهو لاعب روسي المولد، ديون ورينيه تشارلز والتقط صورًا جماعية.

وعلى الجانب الأخر، نشرت ديون مجموعة من الصور من الاحتفالية على «إنستجرام»، بما في ذلك لقطة لها وهي تجلس مع أبنائها رينيه تشارلز وابنيها التوأم نيلسون وإيدي البالغ من العمر 13 عاما، معلقة: «لقد سررت جدًا بالإعلان عن اختيار فريق مونتريال كنديانز للجولة الأولى من مسودة دوري الهوكي الوطني لعام 2024».

وتابعت: «تهانينا لإيفان ديميدوف! شكرًا للكنديين لاستضافتي، وشكرًا لدوري الهوكي الوطني على الاهتمام الجيد بعائلتي.. لقد استمتعنا كثيرًا».

سيلين ديون تكشف معانتها مع المرض في فيلم وثائقي: أريد مساعدة الناس

لم تظهر ديون علنًا إلا قليلًا منذ الكشف في ديسمبر 2022 عن تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر يمكن أن يسبب تشنجات عضلية ومشاكل في الحركة، حضرت ديون العرض الأول لفيلمها الوثائقي «أنا: سيلين ديون» في مدينة نيويورك، والذي يركز على رحلتها في السنوات الأخيرة مع متلازمة الشخص المتصلب.

وقال ديون لصحيفة «هوليوود ريبورتر» في العرض الأول: «الكثير من الناس في العالم يعانون أو بمفردهم أو يتساءلون، وآمل أن يمنح هذا الفيلم الوثائقي فرصة للناس، أولاً وقبل كل شيء، لإعلامهم بأنني هنا- كما أم، كفنانة، كامرأة، كسفيرة، بطريقة ما، أريد مساعدة الناس».