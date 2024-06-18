بعد إصابة المطربة سيلين ديون بالمتلازمة.. ما أعراض «الشخص المتيبس»؟

مع اقتراب عرض الوثائقي الذي يجسد معاناة النجمة العالمية سيلين ديون، عادث لتثير الجدل حول مرضها النادر متلازمة الشخص المتيبس، الذي أُصيبت به أواخر عام 2022، وبات الجميع يتحدث عنه بعدما خرجت وتحدثت عنه، موضحة أنه مرض عصبي نادر للغاية، أجبرها على إلغاء جميع حفلاتها، التي كانت ضمن جولتها العالمية «كاريدج وورلد تور»، لذا خلال السطور التالية نستعرض الأعراض التي تظهر على الشخص في حال إصابته بالمتلازمة النادرة.

سيلين ديون: تناولت أدوية خطيرة دون تشخيص

عادت «ديون» صاحبة الـ56 عامًا؛ لإثارة الجدل مرة أخرى قبل عرض فيلهما الوثائقي «Am: Celine Dion»، بأيام والذي يبدأ عرضه اعتبارًا من 25 يونيو، عندما أعلنت أنها أفرطت في تناول أدوية خطيرة جدًا دون تشخيص وفقًا لمقابلتها قناة «تي اف 1» الفرنسية، إذ أنها بدأت معاناتها مع المرض في 2020، وظلت تتناول أدوية دون تشخيص من قبل الأطباء لمدة عامين حتى اكتشفت إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس في 2022.

ووجدت «ديون» نفسها أمام خطر تناول الأدوية وتجربة مضادات الالتهابات أو مضادات للتشنج، دون استشارة طبيب أو تشخيص، وبدأ الأمر بأشياء صغيرة حتى وصلت لتناول أدوية خطيرة جدًا فقط، وهو ما انعكس عليها بالسلب.

ووفقاً لـ المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة، أوضح أن عادة ما تظهر أعراض متلازمة الشخص المتيبس «Stiff Person Syndrome» المرض النادر بين عمر 40 إلى 60 عامًا، وتصيب شخص أو أثنين في المليون، وتغير اسمه من «متلازمة الرجل المتيبس»، إلي اسمه الحالي لأنه أكثر شيوعا بين النساء، وتظهر أعراضه في شكل: