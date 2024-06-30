تفاصيل مشاركة «المنشآت الفندقية» في مؤتمر دولي بموسكو 17 سبتمبر المقبل

أكدت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي «2024 Leisure»، والمزمع انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024.

مشاركة 20 دولة في المعرض

وأضافت الغرفة، خلال المنشور الدوري الذي عُمم على جميع فنادق الجمهورية، أن «Leisure» من أهم المعارض السياحية التي يتم تنظيمها في روسيا، حيث يشارك به نحو 400 عارض من 40 إقليما روسيا، فضلا عن مشاركة نحو 20 دولة أجنبية، كما يبلغ عدد زائريه نحو 9500 زائر.

قيمة المشاركة في الجناح المصري بالمعرض

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أن قيمة مشاركة كل فندق بالجناح المصري بهذا المعرض تبلغ 2750 يورو، تُسدد بشيك باسم الغرفة، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وذكرت الغرفة، أنه في حال رغبة أي فندق في الاشتراك بالجناح المصري بهذا المعرض فعليها سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين الموافق 22 يوليو المقبل، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد راغبي الاشتراك، علماً بأن الحجز بأولوية السداد.