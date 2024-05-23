«المنشآت الفندقية»: 95% نسب الإشغال في المدن الساحلية خلال عيد الأضحى

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عددا من فنادق الغردقة وشرم الشيخ بدأت في طرح عروض سعرية مميزة لجذب المصريين لزيارتها خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام.

وذكر رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن مؤشرات الحجوزات الحالية تؤكد أن آلاف المصريين سيتوجهون للمدن السياحية المصرية الشاطئية خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن طول فترة الإجازة، علاوة عن ارتفاع درجات الحرارة، سيرفعان نسب السياحة الداخلية خلال هذه الفترة.

إشغالات المدن السياحية خلال العيد

وأضاف «عاقل»، أنه من المتوقع أن تتجاوز نسب إشغالات فنادق عدد من المدن السياحية خلال العيد حاجز الـ95%، لاسيما في العين السخنة والساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح، فيما ستتجاوز نسب إشغال فنادق الغردقة حاجز الـ90%، بينما ستتخطى إشغالات فنادق شرم الشيخ حاجز الـ85%، موضحا أن المصريين سيكونون السبب الرئيسى فى الوصول إلى تلك النسب خلال العيد.

ارتفاع معدل السياحة الأوروبية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم ستشهد زيادة تدريجية بداية من شهر يونيو المقبل، موضحا أن غالبية السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري خلال فصل الصيف الجاري من دول أوروبا.