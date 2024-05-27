«المنشآت الفندقية»: مصر استقبلت 4.6 مليون سائح خلال الـ4 أشهر الماضية

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ متوسط إنفاق السائح الزائر لمصر خلال عام 2024، أعلى بقليل مما كان عليه خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تحقيق السياحة المصرية لأعلى إيرادات في تاريخها بنحو 4.3 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، قياسا بالإيرادات المحققة خلال تلك الفترة من الأعوام السابقة.

استراتيجية جذب السائحين

وأضاف لـ«الوطن» أنّ القطاع السياحي المصري اعتمد خلال السنوات الماضية على استراتيجية الكيف وليس الكم في جذب السائحين، وذلك بالعمل على استهداف الفئة ذات الإنفاق المرتفع.

4.6 مليون سائح زاروا مصر خلال الثلث الأول من 2024

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ مصر استقبلت خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نحو 4.6 مليون سائح، لافتًا إلى أنّ تلك الأعداد تشير إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنهاية العام الجاري ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضى.