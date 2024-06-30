«التضامن»: ملايين الجنيهات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي،عن الجهود المبذولة في شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكّدة توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبًا، بما يشمل 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي

وأكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، وزيادة موازنة تلك البرامج من 3.4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100%.

وقالت «القباج» في حصاد الإنجازات إنَّه تمّ تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7.400 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق ما بين التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، ودعم 750 ألف مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه مصري سنوياً.

دعم المستشفيات المتعثرة

وأضافت أنَّ 5 ملايين طالب من غير القادرين تمّ إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بتكلفة اجمالية قدرها 882 مليون جنيه مصري، ودعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه مصري اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.

ونوهت إلى أنَّ 25 ألف وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه مصري، و187 ألف أسرة استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة.