قطع المياه عن مدينة قويسنا لمدة 5 ساعات غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، قطع المياه غداً الاثنين عن مدينة قويسنا وبعض المناطق التابعه لها، وذلك بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات في محطات المياه.

موعد قطع المياه عن مدينة قويسنا

وكشفت شركة المياه، أن موعد قطع المياه عن مدينة قويسنا سيكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، أي لمدة 5 ساعات.

توفير كميات مياه أثناء قطع المياه

وحذرت الشركة، خلال بيان لها، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات مياه الشرب المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.