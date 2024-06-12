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قطع المياه عن مناطق في أسيوط والوادي الجديد اليوم

كتب:

سلامة عامر
10:01 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إيقاف تشغيل محطة مرشحات المعابدة لمدة 15 ساعة، ما سيؤدي إلى قطع المياه عن قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى 12 مساءً.

وطالبت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات في الأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكانت «مياه المنوفية» قد أعلنت انقطاع المياه عن مدينة منوف وقريتي «كفر السنابسة - برهيم» بدءًا من 11 مساء أمس الثلاثاء حتى 4 صباحًا اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، بسبب أعمال إحلال وتجديد الشبكات وربط خط المياه الجديدة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.