قطع المياه عن مناطق في أسيوط والوادي الجديد اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إيقاف تشغيل محطة مرشحات المعابدة لمدة 15 ساعة، ما سيؤدي إلى قطع المياه عن قرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى 12 مساءً.

وطالبت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات في الأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكانت «مياه المنوفية» قد أعلنت انقطاع المياه عن مدينة منوف وقريتي «كفر السنابسة - برهيم» بدءًا من 11 مساء أمس الثلاثاء حتى 4 صباحًا اليوم الأربعاء لمدة 5 ساعات، بسبب أعمال إحلال وتجديد الشبكات وربط خط المياه الجديدة.