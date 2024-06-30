«التضامن الاجتماعي»: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي قدم 65 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية مملولة من البنك استفاد منها 2.3 مليون مواطن.

قيمة مصارف الزكاة والتبرعات

وقالت «القباج»، في تقرير إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي 2014-2024، إن قيمة مصارف الزكاة والتبرعات بلغت 6.5 مليار جنيه تم توزيعها على 5 ملايين أسرة من خلال 3000 لجنة زكاة وأفرع بنك ناصر الاجتماعي، استفاد منها عدد 22 مليون مستفيد.

وأضافت وزيرة التضامن، أن إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم بلغت 7.9 مليار جنيه مصري بإجمالي 390 ألف مستفيد وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

التمويلات الشخصية

يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، سبق وأعلنت أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية، مؤكدة أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.