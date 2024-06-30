«التضامن»: بناء وتطوير 1200 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن جهودها في تنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، موضحة بناء وتطوير 1200 حضانة طفولة مبكرة و43 مركز أسرة وطفلا، بواقع 4100 فصل حضانة، ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها حوالي مليون من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

إصدار معايير جودة للحضانات

وأكدت إصدار معايير جودة للحضانات ومنهج جديد لتنشئة شخصية الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية، وتم تدريب 10 آلاف من العاملين بالطفولة المبكرة، وميسرات بحضانات الطفولة المبكرة.

كما تم تنفيذ 2 مليون زيارة أسرية لتوعية وتدريب الأسر على التربية الأسرية من خلال 8 آلاف رائدة اجتماعية، واستفادة 1.4 مليون أسرة من ندوات التوعية حول أساليب التربية الأسرية الإيجابية.

إعداد 3 أدلة متكاملة

ونوهت إلى إعداد استراتيجية «التربية الإيجابية» للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، وتنفيذ حوار مجتمعي لمناقشة الاستراتيجية، وإعداد 3 أدلة متكاملة حول أساليب تربية ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال فاقدي الرعاية الاسرية.

وبالنسبة لرعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت أن 1.2 مليون من ذوي الإعاقة يستفيدون من الدعم النقدي «كرامة» بتكلفة إجمالية 10.2 مليار جنيه سنوياً، وتم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة و200 بطاقة قيد المراجعة والطباعة.

ونوهت إلى أن 600 ألف مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية في 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي بتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه.

وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي، فضلاً عن إطلاق حملة «هنوصلك» بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة بمشاركة 6 آلاف متطوع.

دعم كبار السن

كما تم توفير الدعم النقدي لإجمالي 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه سنويا، وإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، و4.600 من كبار السن مستفيدين من خدمات الرعاية في 172 دار مسنين و191 نادي مسنين.

وأكدت أنه تم صدور أول مشروع قانون بشأن حقوق المسنين وتخصيص إجمالي 5 مليارات جنيه لصالح صندوق كبار السن.