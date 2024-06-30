خبير اقتصادي: خلق فرص عمل أبرز أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، جاء لتلبية ومناقشة العديد من الأهداف المحددة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، مشيرا إلى مناقشة العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، التي تمثل عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

تعزيز فكرة الابتكار والريادة الاقتصادية وخلق فرص عمل

وأضاف «السيد»، في تصريحات صحفية له، أن من بين الأهداف التي يناقشها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تعزيز فكرة الابتكار والريادة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك مشروعات التنمية المستدامة خاصة التي تعمل على الحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية التي يواجهها العالم.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه النقاشات ضمن العديد من الاتفاقيات والبرامج التي يتعاون فيها الجانب النصري والأوروبي، حيث شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.