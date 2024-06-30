«النقل» تبحث تنفيذ مرحلة جديدة لمترو الإسكندرية مع بنك الاستثمار الأوروبي

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

توطين صناعة النقل في مصر

وأكدت الوزارة الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر، بمجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية.

مترو الأنفاق والجر الكهربائي

واستعرضت الوزارة عددا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية، سواء في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ونوهت إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكدت وزارة النقل الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

تطوير نظم إشارات السكة الحديد

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل «تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا - المنصورة - دمياط وازدواج السكة من المنصورة - دمياط» ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة و12 موتور ونش.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام، وتشمل مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير خط «شربين - قلين - كفر الشيخ - دمنهور».

دعم مشاريع النقل المستدامة

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر، ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق.