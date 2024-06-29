بالدرجات.. مدارس شمال سيناء تبدأ استقبال ملفات طلاب الثانوية العامة والدبلومات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن استقبالها ملفات طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في التقديم للثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع شعبها، مؤكدة إتاحة مدارس بديلة لتسهيل عملية استلام ملفات الطلاب.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الانتهاء من التنسيقات اللازمة بعد مراجعة المجموع التراكمي للطلاب، والبدء بقبول الطلاب الحاصلين على مجموع 245 في الشهادة الإعدادية للثانوية العامة.

ولفت المحافظ إلى تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي – تجاري – فندقي – زراعي، ففي مدارس التعليم الصناعي جرى تحديد مجموع درجات 215 درجة (دورين أول وثان)، وبالنسبة للتعليم التجاري جرى تحديد مجموع 210 درجة (دورين أول وثان).

وأوضح رضوان في بيان اليوم، أن المديرية ستعلن عن أعداد الطلاب المقبولين تمهيدًا لعرضهم على محافظ شمال سيناء، مؤكدًا التزام المحافظة بنسب القبول البالغة 40% للثانوي العام و60% للتعليم الفني.

وأشار إلى وجود تعليمات صارمة لجميع مدارس المحافظة بتسهيل استلام الملفات والانتهاء من التنسيق في أسرع وقت ممكن بما يتوافق مع الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية القبول للطلاب في العام الدراسي الجديد 2024/2025، وضمان استقبال جميع ملفات الطلاب في الموعد المحدد.

من جهة أخرى، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، غرف العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بديوان عام المديرية، قبل خوض 3752 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، و459 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية لمادة التاريخ. .