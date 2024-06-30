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فيلم أهل الكهف يتذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر.. كم حقق؟

كتب:

ضحى محمد
12:31 م | الأحد 30 يونيو 2024
أهل الكهف

أهل الكهف

شهد شباك التذاكر بدور العرض منافسة قوية منذ موسم عيد الأضحى، وتذيل فيلم أهل الكهف قائمة الإيرادات منذ يومه الأول، محتلا المركز الرابع.

فيلم أهل الكهف يتذيل شباك التذاكر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم أهل الكهف جاء في المركز الأخير، وحقق أمس السبت مايقرب من 356 ألف جنيه فقط.

قصة فيلم أهل الكهف 

قصة الفيلم لثلاثة أشخاص يستيقظون من نومهم الطويل بعد ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف غير الذي عاشوا فيه من قبل، حيث يكافحون للتعامل مع هذا العالم الذي لا يمكن التعرف عليه.  

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد عيد وبسنت شوقي وريم مصطفى وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.