تنسيق التمريض 2024 في الفيوم.. التقديم يبدأ غدا بحسب المجموع

بدأت أعمال تنسيق التمريض 2024 بعد الإعدادية في مدارس محافظة الفيوم، إذ تحدد كل مدرسة يوما لطلاب كل مجموع على حدة منعًا للتكدس والزحام، حيث تبدأ المدارس في استقبال ملفات الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية بدءًا من غد الاثنين ويستمر حتى الخميس 18 يوليو المقبل.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق التمريض 2024 محافظة الفيوم، وكذلك الشروط وأيام التقديم حسب درجات كل طالب، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الفيوم

وكشفت مدرسة مطرطارس، في بيان لها، تفاصيل تنسيق التمريض 2024 للبنين، إذ يتم التقديم بمقر المدرسة داخل مستشفى مطرطارس حسب درجة الطالب وفقًا لجدول محدد كالآتي:

- الاثنين 1 يوليو، والأربعاء 3 يوليو.. الطلاب الحاصلين على مجموع من 275 حتى 280 درجة.

- الخميس 4 يوليو، والاثنين 8 يوليو.. الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 حتى 274.5 درجة.

- الثلاثاء 9 يوليو، والخميس 11 يوليو.. الطلاب الحاصلين على مجموع من 265 حتى 269.5 درجة.

- الأحد 14 يوليو، والثلاثاء 16 يوليو.. الطلاب الحاصلين على مجموع من 264.5 حتى 260 درجة.

- الأربعاء 17 يوليو، والخميس 18 يوليو.. الطلاب المتأخرين عن التقديم بعذر تقبله إدارة المدرسة، والذي يتراوح بين 260 حتى 280 درجة.

الأوراق المطلوبة في تنسيق التمريض 2024

وحددت المدرسة الأوراق المطلوبة في تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2024 والتي تتضمن ما يلي:

- صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية مختومة طبق الأصل + الأصل للإطلاع عليه.

- صورة من الشهادة الابتدائية مختومة طبق الأصل أو مستخرج رسمي أو بيان نجاح.

- أصل شهادة الميلاد,.

- إقرار الجنسية وحسن السير والسلوك مختوم.

- 4 صور شخصية حديثة للطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

شروط القبول في تنسيق التمريض 2024

وحددت مدرسة مطرطارس بمحافظة الفيوم شروط القبول في تنسيق التمريض 2024 للبنين والتي تضمنت الآتي:

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية حديثة لهذا العام، من إدارتي سنورس أو طامية فقط، مع دراسة اللغة الإنجليزية أولى أو ثانية.

- الدرسة للبنين فقط، ويجب أن يكون الطالب من أبناء محافظة الفيوم.

- أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحد الأدنى للتقيم 260 درجة، ويتم بعدها اختيار الأعداد المطلوبة من الطلاب حسب المجموع الأعلى.

- بالنسبة للإعدادية الأزهرية، يتم عمل معادلة في مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ويتم قبول الملف في حالة اجتياز الحد الأدنى للتقديم وتوافر باقي الشروط.

- على الطالب اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي حسب إجراءات إدارة التدريب بمديرية الصحة بالفيوم.

- يتم استيفاء الأعداد المطلوبة من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات وشروط القبول حسب الترتيب الأعلى للمجموع.

- لا يعتبر الطالب مقبول إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات والكشف الطبي وإعلان النتيجة ويكلف الطالب بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد محدد.

- على ولي الأمر متابعة مواعيد الاختبارات بنفسه، ويتم حضور ولي أمر الطالب أثناء التقديم ويجب تقديم ملف الطالب بمدرسة ثانوية أخرى لحين الانتهاء من تنسيق مدارس التمريض.

- في حالة عدم القبول لا يتم المطالبة بأوراق التقديم حيث إن جميعها صور وليست أصول.

- لا يوجد استثناءات في القبول لمدارس التمريض على مستوى الجمهورية.