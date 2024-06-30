طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حالة الأمواج

يشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار الأجواء الحارة، حيث تسجل «العظمى» 31 درجة مئوية، ما ترتب عليه توجه المواطنين إلى الشواطئ لقضاء إجازة ثورة 30 يونيو، غير أن اضطراب حالة الأمواج تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ توصيات وتعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل «المحسوسة» إلى 34 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة تصل إلى 59%، إضافة إلى قوة أشعة الشمس.

اضطراب أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية في تلك الفترة بحالة ارتفاع الأمواج التي شهدت اضطرابا نسبيا بحسب هيئة الأرصاد الجوية، إذ يصل ارتفاعها اليوم في البحر الأبيض المتوسط إلى 2.5 متر.

تعليمات طقس الإسكندرية اليوم

وأصدرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار كالتالي:

- ضرورة تجنب السير في الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

- ارتداء قبعات تحمي من الشمس.

- شرب سوائل بشكل كبير.