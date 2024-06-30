«الجيل»: كلمة الرئيس في ذكرى «30 يونيو» توجيه بضرورة الاهتمام بالصناعة والزراعة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ليست مجرد احتفال بل هي مناسبة لتحديد خريطة طريق للحكومة الجديدة، مؤكدا أن خطاب الرئيس اليوم لم يكن احتفالي، بل كان بمثابة توجيه واضح للحكومة الجديدة بأهمية التوجه نحو الصناعة والزراعة.

تعميم الصناعة في مصر

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس أكد في كلمته أهمية تعميم الصناعة في مصر لتصبح مركزا عالميا للصناعة مع ضرورة إصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء.

كما أشار رئيس الحزب إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق، والأنفاق، ومحطات الكهرباء، ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي، لأنها تعتبر أساسًا لبناء مصر الحديثة المعتمدة على الصناعة والزراعة.

فلسطين ستظل قضية مصر الأولى

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أن مصر كانت وما زالت داعمة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها قدمت مساعدات إغاثية وغذائية ودوائية وطبية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهديد حقوق الفلسطينيين.

واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي تصريحه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى، وأن الشعب المصري يعتز بدعمه الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية على مدى العقود الماضية.