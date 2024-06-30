رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية: ثورة 30 يونيو رسخت قيم المواطنة

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية، في بيان صادر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم الأحد: «باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بأصدق التهاني القلبية، بحلول ثورة 30 يونيو المجيدة».

الثورة المجيدة شكلت منعطفًا تاريخيا في مسيرة التقدم

وأضاف «شيحان»، أن تلك الثورة المجيدة شكلت منعطفًا تاريخيا في مسيرة التقدم والإصلاح لبناء الجمهورية الجديدة، ورسخت قيم المواطنة والحرية، والإصرار على بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين، وعودة مصر لمكانتها التاريخية بين دول العالم.

وتابع: «نصلي من أجل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو الله أن يمنحنا السلام والاستقرار، ويحفظ بلادنا، ومنطقة الشرق الأوسط من كل شر».